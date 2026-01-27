Lorenzo Pellegrini ha richiesto un risarcimento di almeno 100 mila euro a Fabrizio Corona, in seguito a un episodio di diffamazione legato a un’intervista pubblicata su dillingernews. La vicenda coinvolge aspetti legali e di diritto all’immagine, evidenziando l’importanza di tutela per figure pubbliche nel contesto mediatico attuale.

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha avanzato una richiesta di risarcimento danni pari ad almeno 100 mila euro nei confronti di Fabrizio Corona, indagato dalla procura di Roma per diffamazione in relazione a un’intervista pubblicata su dillingernews.it. L’istanza è stata formalizzata attraverso la costituzione di parte civile depositata all’udienza preliminare dal legale del calciatore, e coinvolge anche una donna di 25 anni, di origini romene, a sua volta indagata per calunnia e diffamazione ai danni del giocatore. Il procedimento, incardinato davanti al gup di Roma, è stato rinviato al prossimo 17 marzo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lorenzo Pellegrini ha chiesto 100 mila euro di risarcimento a Fabrizio Corona

