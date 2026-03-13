È scomparso Bruno Contrada, ex ufficiale del Sisde che ha ricoperto ruoli di rilievo durante gli anni più difficili della lotta contro la mafia. Aveva 94 anni. La sua carriera è stata caratterizzata da incarichi di alto livello all’interno dei servizi segreti italiani. La notizia della sua morte viene comunicata senza ulteriori commenti.

AGI - È morto Bruno Contrada, aveva 94 anni. Ex numero tre del Sisde negli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo, è stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opinione pubblica in innocentisti e colpevolisti e che ha portato prima a una condanna a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa (Contrada scontò 8 anni della pena) e successivamente alla revoca della stessa condanna dopo un pronunciamento della Corte europea dei diritti umani (Cedu) e a un risarcimento per l'ex poliziotto. I funerali. Bruno Contrada è morto ieri sera poco prima di mezzanotte. Lo apprende l'AGI da fonti della famiglia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Morto Bruno Contrada, l'ex 007 nella guerra di mafia

Articoli correlati

Leggi anche: Morto dissanguato nella sua auto: l'addio a Bruno Ferrari, lascia moglie e due figli

Palermo dice addio Mario Palumbo: è morto l'editore che credeva nella scuola per combattere la mafiaE' morto a Palermo, a 66 anni, l'editore Mario Palumbo che insieme al fratello Giorgio ha guidato l'omonima casa editrice scolastica e universitaria.

Contenuti e approfondimenti su Morto Bruno Contrada

Discussioni sull' argomento Il sistema Cinturrino: Soldi e droga per evitare arresti. Un pusher mostra i video dei pestaggi; Avellino, tragedia in campagna: 67enne trovato morto nel suo terreno; Tram deragliato, sequestrate le scarpe del conducente: la versione del malore per una botta presa; Urbanistica, boom di ricorsi al Tar: i costruttori resistono alle regole salva-palazzi.

Morto Bruno ContradaE' morto Bruno Contrada, aveva 94 anni. Ex numero tre del Sisde negli anni piu' violenti della guerra di mafia a Palermo, e' stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opin ... rainews.it

#Trapani Un ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara, è morto dopo essere stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all'altezza di contrada San Nicola. Secondo la Polfer il giovane stava camminando vicino ai binari e non si s - facebook.com facebook