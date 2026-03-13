Morto Bruno Contrada l'ex 007 della guerra di mafia a Palermo

È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex poliziotto e dirigente del Sisde. È noto per essere stato condannato per concorso esterno in mafia, anche se la sentenza è stata successivamente revocata dalla Corte europea dei diritti umani. La sua carriera è stata legata a importanti operazioni contro la criminalità organizzata a Palermo. La sua scomparsa segna la fine di un lungo percorso nel settore della sicurezza.

