Morto Bruno Contrada l'ex 007 della guerra di mafia a Palermo

È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex poliziotto e dirigente del Sisde. È noto per essere stato condannato per concorso esterno in mafia, anche se la sentenza è stata successivamente revocata dalla Corte europea dei diritti umani. La sua carriera è stata legata a importanti operazioni contro la criminalità organizzata a Palermo. La sua scomparsa segna la fine di un lungo percorso nel settore della sicurezza.

È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex poliziotto e dirigente del Sisde. Condannato per concorso esterno in mafia, la sua sentenza fu revocata dopo la decisione della Corte europea dei diritti umani.

Morto Bruno Contrada, l'ex 007 dei misteri negli anni della guerra di mafia
L'ex numero tre del Sisde è stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha portato prima a una condanna a 10 anni per concorso esterno...

Morto Bruno Contrada
E' morto Bruno Contrada, aveva 94 anni. Ex numero tre del Sisde negli anni piu' violenti della guerra di mafia a Palermo, e' stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opinione pubblica.

È morto Bruno Contrada, l'ex 007 nella guerra di mafia
E' morto all'età di 94 anni Bruno Contrada. Ex numero tre del Sisde negli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo, è stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opinione pubblica.