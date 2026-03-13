Morto Bruno Contrada ex numero tre del Sisde aveva 94 anni

È deceduto a 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente di Polizia e in passato al vertice del Sisde. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti ufficiali, chiudendo così una lunga carriera nel settore della sicurezza italiana. La notizia si diffonde in un momento in cui si ricordano i protagonisti delle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – E' morto Bruno Contrada, l'ex dirigente di Polizia ed ex numero tre del Sisde. Aveva 94 anni. Contrada era stato arrestato nel 1992 per concorso esterno in associazione mafiosa e condannato nel 1996 a 10 anni. La Corte europea dei diritti dell'uomo condannò l'Italia per la mancata concessione dei domiciliari e nel 2017 dichiarò ineseguibile la sentenza di condanna.

