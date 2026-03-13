È morto Bruno Contrada aveva 94 anni

È morto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde, aveva 94 anni. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e la sua scomparsa ha suscitato reazioni nel mondo delle forze dell’ordine. Contrada aveva avuto una carriera lunga e complessa nel settore della sicurezza italiana. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore.

È morto a Palermo l'ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada, 94 anni. Napoletano ma palermitano d'adozione aveva svolto la sua carriera a Palermo e ha percorso tutte le tappe dell'investigatore da dirigente di polizia ad alto funzionario dei servizi segreti nell'arco di un trentennio. Accusato di concorso esterno alla mafia venne condannato a 12 anni di carcere finiti di scontare nel 2012.