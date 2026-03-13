Morto Bruno Contrada l’ex numero tre del Sisde aveva 94 anni

È deceduto a 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente di Polizia e ex numero tre del Sisde. Dopo aver trascorso venti giorni in ospedale a causa di una polmonite, l’uomo è morto nella notte presso la propria abitazione. La sua carriera ha segnato un lungo percorso nel settore dell’intelligence italiana.

E' morto Bruno Contrada, l'ex dirigente di Polizia ed ex numero tre del Sisde. L'ex 007 è stato per venti giorni in ospedale per una polmonite, nella notte il decesso a casa. Aveva 94 anni. Contrada era stato arrestato nel 1992 per concorso esterno in associazione mafiosa e condannato nel 2006 a 10 anni.

