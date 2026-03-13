Chi era Bruno Contrada Il mito anti-mafia l’arresto nel 1992 e il calvario giudiziario senza vincitori

Bruno Contrada è stato un funzionario di polizia italiano coinvolto in un procedimento giudiziario iniziato nel 1992, anno in cui fu arrestato. La sua vicenda ha attraversato numerosi anni di battaglie legali senza che si arrivi a una sentenza definitiva, segnando un periodo complicato e controverso per la giustizia italiana. La sua morte rappresenta la conclusione di un percorso giudiziario che ha diviso opinioni e suscitato ampie discussioni pubbliche.

Roma, 13 marzo 2026 – La scomparsa di Bruno Contrad a non è solo la fine di un uomo, ma la chiusura di un capitolo tra i più oscuri, dibattuti e laceranti della storia repubblicana. Definire Contrada un "personaggio particolare" è quasi un eufemismo: è stato il simbolo plastico di un'Italia che per trent'anni si è guardata allo specchio senza riuscire a decifrare i propri lineamenti, divisa tra la celebrazione dell'efficienza investigativa e il sospetto del collasso morale. Il mito del "Superpoliziotto" e il crollo. La sua vicenda non è una biografia, è un'anatomia del potere. Capo della Mobile di Palermo, braccio destro di Boris Giuliano, numero tre del Sisde: Contrada era l'incarnazione dello Stato che combatteva la mafia sul campo.

