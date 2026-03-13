Morte del costumista di Sorrentino | indagato un collega

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati un collega di Luca Canfora, il costumista di 51 anni morto a Capri il primo settembre 2023. Le indagini si concentrano su alcune dichiarazioni rilasciate al pubblico ministero, che sarebbero risultate false. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sui passaggi dell'inchiesta.

"False dichiarazioni al pm": la Procura di Napoli ha iscritto al registro degli indagati un collega di Luca Canfora, il costumista di 51 anni deceduto a Capri il primo settembre 2023. L'uomo, ascoltato dagli inquirenti, avrebbe reso delle dichiarazioni che poi sarebbero state smentite dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Canfora precipitò dai giardini di Augusto, durante le riprese del film "Parthenope" del regista Paolo Sorrentino.