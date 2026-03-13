Luca Canfora trovato morto sul set di Parthenope | indagato un collega del costumista

Luca Canfora, noto costumista, è stato trovato morto nelle acque di Capri nel settembre 2023. Oggi si è aggiunta una nuova fase alle indagini, con l’iscrizione nel registro degli indagati di un collega del costumista. La procura ha aperto un procedimento penale per fare luce sulla vicenda. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Il caso della morte di Luca Canfora, il noto costumista trovato senza vita nelle acque di Capri nel settembre del 2023, si arricchisce oggi di un nuovo e inquietante capitolo giudiziario. A distanza di oltre due anni dai fatti, la Procura di Napoli ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati un collega della vittima, segnando una svolta potenzialmente decisiva in un giallo che sembrava destinato all'archiviazione come incidente o gesto volontario. L'accusa ipotizzata dagli inquirenti non riguarda direttamente l'omicidio, bensì il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero. Secondo quanto emerso dalle ultime attività...