Costumista morto a Capri spunta il primo indagato | Raccontò il falso ai pm

Un costumista è deceduto a Capri e il primo indagato ha confessato di aver fornito informazioni false ai magistrati. Secondo quanto ricostruito, avrebbe affermato di aver avuto una breve conversazione con un collega fuori dai Giardini di Augusto, in un determinato orario, dettaglio che è stato smentito dalle indagini in corso. La vicenda si sta sviluppando nel quadro di un procedimento giudiziario.

Avrebbe fornito particolari che sarebbero stati smentiti dalle indagini. Avrebbe raccontato di una breve conversazione avuta con il collega all'esterno dei Giardini di Augusto, in un orario ben preciso. Versione chiara e circostanziata che è stata però smentita dalle immagini recuperate dal sistema di videosorveglianza. E tanto è bastato a spingere la Procura ad imprimere, almeno da un punto di vista formale, una svolta nel corso dell'inchiesta. Parliamo delle indagini sulla morte di Luca Canfora, il costumista 51enne trovato morto nelle acque di Capri il primo settembre del 2023. Costumista morto a Capri, immagini e cellulare: «Ecco i nodi irrisolti» In sintesi, la Procura ha deciso iscrivere nel registro degli indagati un collega di Luca Canfora, ipotizzando nei suoi confronti l'accusa di false dichiarazioni al pm.