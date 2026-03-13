Mortal Heroes | Sita Ostheimer trasforma la resilienza in una danza di caos e passione

È alla resilienza e alla tenacia dell’animo umano che si ispira la coreografia presentata in prima italiana dalla compagnia ZfinMalta, sabato 21 marzo alle 20:30 e domenica 22 marzo alle 15:30 al Teatro Alighieri di Ravenna. “Mortal Heroes”, firmata da Sita Ostheimer è un vero e proprio viaggio fra caos e passione, oscurità e luce, fragilità e forza; una lettera d’amore che invita a riflettere sulle modalità con cui gli individui affrontano la fragilità e si rinnovano. La potenza espressiva dei movimenti gioca un ruolo chiave nella coreografia, che si costruisce per ossimori su gesti esplosivi e al tempo stesso delicati, aggressivi ma anche gentili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

