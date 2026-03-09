Una serata di passione condita dal caos viabilità e dai cancelli trovati chiusi

Sabato sera allo stadio Del Conero si è svolta una finale di Coppa Italia con un grande afflusso di pubblico, creando un’atmosfera intensa e vibrante. La partita si è conclusa con la sconfitta dell’Ancona, mentre le strade circostanti sono state coinvolte nel caos del traffico e i cancelli dello stadio sono stati trovati chiusi. La serata è stata caratterizzata da momenti di passione e tensione.

Quella di sabato sera è stata una finale di Coppa Italia memorabile per la sua cornice di pubblico allo stadio Del Conero, una festa del calcio solo in parte scalfita dalla sconfitta dell' Ancona. Ma è stata anche un bel flop dal punto di vista della viabilità e anche da quello organizzativo all'esterno dello stadio. Il prevedibile assalto delle auto in direzione dello stadio di Passo Varano è cominciato in larghissimo anticipo. La partita iniziava alle 20 ma già ben prima delle 18 hanno cominciato a formarsi code per chi raggiungeva lo stadio. Code in arrivo dall'arco degli Angeli, code infinite per chi voleva raggiungere lo stadio dalla Baraccola passando per il sottopasso di via Filonzi.