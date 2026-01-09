Negozi chiusi la domenica si lasci libertà di scelta

A Bologna, a partire dal 2026, i supermercati non saranno più aperti ogni giorno della settimana, ma osserveranno una pausa domenicale. Questa novità mira a offrire ai lavoratori e alle famiglie maggiori opportunità di riposo e di tempo libero, rispettando le esigenze di chi desidera scegliere liberamente come trascorrere la propria domenica. La decisione si inserisce in un’ottica di equilibrio tra esigenze commerciali e qualità della vita.

Bologna, 9 gennaio 2026 – Chiudere i supermercati la domenica: non più apertura sette giorni su sette, ma sei su sette. La proposta è stata lanciata da Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop e, naturalmente, ha aperto un dibattito tra chi è a favore, chi è contrario e chi intende lasciare libertà di scelta. Tra questi ultimi c’è Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Emilia-Romagna. Presidente, chiudere i supermercati la domenica. Da chi parte la proposta? “Di fronte alla crisi e al calo dei consumi, Lega Coop nazionale auspicherebbe una chiusura domenicale dei supermercati. è chiaro che può farlo per i propri supermercati perché non c’è l’obbligo di stare aperti“. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Negozi chiusi la domenica, si lasci libertà di scelta” Leggi anche: Il grido di dolore di Zanzini: "In 12 anni persi 146 negozi, alla domenica i centri commerciali vanno chiusi" Leggi anche: "Sospendiamo l'energia elettrica": i negozi restano chiusi ma l'interruzione non si registra, rabbia a Fratte La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “Chiudere i supermercati la domenica: proposta concreta, supportata dai numeri”; Presidente di Ancc-Coop: «Supermercati chiusi la domenica per tagliare i costi»; Negozi chiusi la domenica? Il sindacato apre, ma rilancia: «Paghe più alte per chi lavora nei festivi. Supermercati chiusi la domenica nel 2026? La proposta di Ancc-Coop scuote la grande distribuzione - Supermercati chiusi la domenica: contenere i costi, aumentare l’efficienza e garantire più equilibrio ai dipendenti. notizie.it

Supermercati chiusi la domenica, l’ipotesi della Coop per tagliare i costi - Il 2025, per la grande distribuzione, è stato un anno difficile, segnato dal calo dei volumi di vendita e con i margini in sofferenza. tg24.sky.it

Supermercati chiusi di domenica nel 2026, la spesa sarà più conveniente? - Coop lancia l’idea di supermercati chiusi la domenica dal 2026: 6 giorni di apertura e spesa che si riorganizza tra offerte e nuovi orari ... quifinanza.it

Negozi chiusi la domenica, arriva la proposta nazionale di Associazione Nazionale delle cooperarive di consumatori, e c'è subito il "sì" di Uiltucs. Le motivazioni legate in realtà al mancato maggior guadagno. Notizia completa al TG delle 19:00 Canale 1 - facebook.com facebook

