Morta dopo la caduta dal balcone | chiesto il processo per l’ex compagno della vittima

Il pubblico ministero ha richiesto il processo per Selmi Faiez, 38enne tunisino arrestato in Francia dopo la morte di Tania Bellinetti, 47 anni, che è caduta dal balcone di casa sua in via Tolstoj lo scorso aprile. La donna è deceduta dopo la caduta, che le è costata la vita. Gli investigatori hanno raccolto prove che collegano l’uomo alla tragedia, alimentando il sospetto di un episodio violento. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale, che si chiede cosa sia successo quella sera.

Tania Bellinetti, 47 anni, è caduta dal balcone di casa lo scorso aprile. Indagato l'ex compagno, 38 anni, Selmi Faiez Per Faiez l'accusa è quella di omicidio preterintenzionale e maltrattamenti in famiglia. La relazione con Bellinetti, scrive l'Ansa, è stata segnata diverse volte da violenze nei confronti della donna. Dal 2019 in poi, anno in cui i due si sono messi insieme, il 38enne è stato arrestato almeno tre volte, con l'attivazione del codice rosso, e condannato due volte per maltrattamenti e stalking. Nel 2024, inoltre, l'uomo aveva ricevuto un'ordinanza di custodia in carcere, che però alla morte di Bellinetti non era ancora stata eseguita.