Visano precipita da una scala | morto titolare di un’azienda

Il titolare di un’azienda di Visano è morto questa mattina dopo essere caduto da una scala. L’incidente si è verificato poco dopo le 8.30 in un magazzino vicino alla sua sede, mentre stava sistemando alcune merci. Un collega che era presente ha chiamato subito i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso.

Visano (Brescia), 16 febbraio 2026 – Drammatico infortunio, questa mattina, poco dopo le 8.30, a Visano, nel Bresciano. Un uomo di 80 anni, titolare di un’azienda di via Gambarelli, è caduto mentre stava salendo su una scala ed è precipitato alcuni metri. L'incidente sarebbe avvenuto davanti agli occhi del fratello, che avrebbe lanciato l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedic. Da Bergamo si è alzato in volo anche l’elisoccorso, ma medici e infermieri non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’80enne. L’uomo sarebbe morto sul colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Visano, precipita da una scala: morto titolare di un’azienda Cade da una scala in azienda, operaio portato al Civile di Brescia Un operaio è caduto da una scala questa mattina nell’azienda Indecast a Castiglione delle Stiviere. Giovane precipita da una parete di arrampicata e resta paralizzato: a processo il titolare della palestra Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Visano, precipita da una scala: morto titolare di un’aziendaVisano (Brescia), 16 febbraio 2026 – Drammatico infortunio, questa mattina, poco dopo le 8.30, a Visano, nel Bresciano. Un uomo di 80 anni, titolare di un’azienda di via Gambarelli, è caduto mentre ... ilgiorno.it Visano, cade dalla scala: muore titolare di un’aziendaDrammatico incidente stamattina in via Gambarelli. L’imprenditore ottantenne avrebbe accusato un malore. La tragedia sotto gli occhi del fratello ... giornaledibrescia.it