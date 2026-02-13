Moratti sul Derby d’Italia | Difficile dire un favorito in una sfida come quella fra Inter e Juve Chivu? E’ riuscito a fare una cosa

Massimo Moratti ha commentato il Derby d’Italia, spiegando che è difficile indicare una squadra favorita tra Inter e Juventus. La sua opinione si basa sulla partita di ieri, quando Chivu ha realizzato un gol decisivo. Moratti ha aggiunto che in una sfida così equilibrata, anche un singolo episodio può cambiare tutto.

Moratti ai microfoni di Radio Radio si è soffermato su Inter Juve sottolineando come non è assolutamente facile fare un pronostico in questa sfida. Il fascino senza tempo del Derby d'Italia continua a catturare l'immaginazione di chi la storia di questa sfida l'ha scritta in prima persona. A poche ore dal fischio d'inizio a San Siro, una voce autorevole e legata indissolubilmente ai colori nerazzurri ha voluto dire la sua su una partita che, quest'anno, mette in palio punti pesanti per il vertice della Serie A. Massimo Moratti, storico patron dei trionfi interisti, ha analizzato il momento delle due formazioni con il suo consueto stile pacato ma incisivo.