Inter-Juventus Moratti | Bastoni? Ha fatto una simulazione entusiasta

Massimo Moratti ha commentato le polemiche di sabato sera tra Inter e Juventus, attribuendo a Bastoni una simulazione esagerata. Il vecchio presidente nerazzurro ha detto che il difensore si è lasciato trasportare dall’entusiasmo, creando confusione in campo. Bastoni, secondo Moratti, ha giocato un ruolo decisivo in quella scena, che ha portato all’espulsione di Kalulu.

Massimo Moratti a Radio anch'io sport su Rai Radio 1 ha detto la sua sulle polemiche scoppiate dopo Inter-Juventus di sabato sera con la simulazione del difensore nerazzurro Bastoni che ha portato all'espulsione del bianconero Kalulu. Il match si è poi risolto nei minuti finali con successo della squadra di Chivu per 3-2 con la Juve ridotta in 10 per 50 minuti. "Ormai le simulazioni infastidiscono – ha spiegato l'ex patron nerazzurro – questa di Bastoni è stata una simulazione entusiasta, nel senso che ha fatto un salto incredibile da un allungamento del braccio dell'avversario che poi si è pentito ma che ha messo in condizioni Bastoni di approfittare della situazione.