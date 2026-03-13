Moratti | Inter il derby non si gioca così Bastoni? Ha sbagliato ma è stato un recupero crediti

L’ex presidente dell’Inter commenta il derby, affermando che non si gioca in quel modo e riconoscendo l’errore di Bastoni, definendolo comunque un recupero crediti. Parla anche dello scudetto, sottolineando che sette punti sono tanti, e commenta la necessità che Chivu ritrovi la motivazione. La discussione si concentra sugli episodi recenti e sulle dinamiche di squadra.

Massimo Moratti, l’Inter capolista ha perso il derby però ha 7 punti in più del Milan. Un buon vantaggio in vista del rush finale. "Mettere in un angolino il derby stavolta non può bastare" In che senso? "La squadra deve tornare a correre e a giocare. Domenica a San Siro non ho visto il fuoco, la tensione. Inammissibile, specie in un derby! Quella sconfitta comunque è nata qualche giorno prima, a Como".  Si spieghi. "Siamo andati a non giocare in Coppa Italia pensando che intanto c’era il ritorno. Ignobili gli ultimi 10 minuti passandosi la palla all’indietro. Abbiamo la rosa e le energie per cercare sempre la vittoria. Così è stata allenata la passività vista poi contro il Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

