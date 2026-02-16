Moratti commenta così le polemiche di Inter Juventus | Il povero Bastoni è in mezzo a una bufera I bianconeri si lamentano e fanno le vittime ma…

Moratti si è espresso sulle polemiche tra Inter e Juventus, accusando i bianconeri di lamentarsi e di voler sembrare vittime, mentre il difensore Bastoni si trova al centro di accuse che lo hanno coinvolto in una vera e propria tempesta mediatica. Durante un’intervista a Radio Anch’io Sport, l’ex presidente ha commentato la situazione, sottolineando come le critiche siano eccessive e ingiustificate. La vicenda si è accesa dopo la partita, quando alcune decisioni arbitrali hanno sollevato sospetti tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Inter News 24 Moratti, intervistato a Radio Anch'io Sport, ha parlato così delle polemiche dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus. Massimo Moratti, ex presidente dell' Inter, intervistato a Radio Anch'Io Sport, ha parlato delle tante polemiche a seguito della vittoria nerazzurra nel Derby d'Italia contro la Juventus. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. SIMULAZIONE BASTONI – « Le simulazioni infastidiscono, anche chi fa finta di prendere un colpo in faccia e magari l'ha preso sul petto. Hanno fatto venire noia. Questa di Bastoni è una simulazione entusiasta, ha fatto un salto incredibile da un allungamento del braccio dell'avversario che poi si è pentito ma comunque ha allungato il braccio e ha messo Bastoni nella condizione di approfittare della situazione.