Inter Marotta | Bastoni ha sbagliato ma la gogna mediatica è stata eccessiva

Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha spiegato che Alessandro Bastoni ha commesso un errore durante la partita contro la Juventus, ma ha criticato la reazione mediatica troppo dura. La società nerazzurra ritiene che l’attenzione eccessiva sui social abbia alimentato una pressione ingiusta sul difensore. Durante la conferenza stampa per l’assemblea della Lega Serie A, Marotta ha ricordato che Bastoni ha cercato di aiutare la squadra, anche se ha sbagliato un’azione importante. Un esempio concreto è la corsa del difensore nelle ultime fasi del match, che ha provocato discussioni tra tifosi e media.

