È disponibile sulle piattaforme digitali “MORA”, il nuovo singolo di Dj Malvi che racconta una delle figure più iconiche e discusse dello spettacolo, Lele Mora. Giovedì 26 marzo, il JUSTME di Milano ospiterà il “LELE MORA Show”, un evento esclusivo che vedrà la presentazione in anteprima nazionale del nuovo singolo e del relativo disco tour. “Mora”, disponibile su etichetta MR Records e nato dalla collaborazione con Marco Rotelli, è il ritratto sonoro tra potere, successo e fragilità umana. Non una semplice traccia da club, ma un progetto di “dance d’autore” che esplora attraverso il ritmo una delle figure più iconiche, discusse e centrali dello spettacolo italiano: Lele Mora. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Mora”, il nuovo singolo di Dj Malvi

