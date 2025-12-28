A Jesolo l' anno nuovo si apre con il dj set di Guè
A Jesolo, il nuovo anno inizia con un evento musicale di rilievo. È stato annunciato oggi il dj set di Guè, che chiuderà la due giorni di festeggiamenti di Capodanno. Un appuntamento che attirerà gli appassionati di musica e di intrattenimento, contribuendo a dare il benvenuto al 2024 nella tradizione della città.
Annunciato oggi il superospite del dj set del nuovo anno jesolano, che chiuderà la due giorni di capodanno. Si tratta di Guè, uno dei nomi più pesanti del panorama dell'hip hop italiano, artista che in oltre vent’anni di carriera ha collezionato 64 platini, 52 ori. Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Apre un nuovo McDonald’s a Torino: inaugurazione a tema Halloween, con dj set e animazione
Leggi anche: La piazza si riprende il suo Capodanno: Forlì torna a ballare per la notte più lunga dell'anno con il dj set di Fabrizio Ferrari
Jesolo, movida blindata: niente bottiglie di vetro e lattine, vietati anche i botti. L'ordinanza in vigore dal 31 dicembre - E' l'effetto delle due ordinanze firmate dal sindaco Christofer De Zotti in vista dei ... ilgazzettino.it
Jesolo, Giorgia al Palazzo del Turismo per la data zero del nuovo tour: tutto pronto per il concerto - Tutto pronto al Palazzo del Turismo di Jesolo per la data zero del nuovo tour nei palazzetti di Giorgia, fra le voci più ammirate della musica italiana. ilgazzettino.it
Tutto lo staff di Le Soleil a Jesolo vi augura un Buon Natale ricco di amore e cose belle! Ci rivediamo nel nuovo anno! Hotel Le Soleil Via Treviso, 3 30016 Lido di Jesolo (VE) 0421 972110 www.hotellesoleil.it [email protected] - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.