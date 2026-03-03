Palermo-Mantova le probabili formazioni | in difesa torna Bani Le Douaron al posto di Johnsen

Il Palermo affronta il Mantova domani sera alle 20 al Barbera dopo aver subito una sconfitta a Pescara. In difesa, torna Bani, mentre Le Douaron prende il posto di Johnsen. La squadra di Pippo Inzaghi cerca di reagire alla recente battuta d’arresto disputando una partita importante contro il Mantova. La formazione siciliana si prepara a scendere in campo con queste modifiche.

Le ultime sull'undici titolare che domani sera (ore 20) al Barbera affronterà i lombardi: Inzaghi recupera il capitano, che rileva Magnani. Sulla trequarti con Palumbo agirà il francese. Il tecnico è fiducioso: "Una giornata storta può capitare, adesso dobbiamo subito riprendere il cammino" Ripartire immediatamente dopo il pesante ko di Pescara: il Palermo di Pippo Inzaghi torna domani sera (fischio d'inizio alle ore 20) in campo, al Barbera, contro il Mantova. Un turno infrasettimanale che arriva in tempo utile per provare a voltare pagina dopo la caduta dell’Adriatico. I rosanero non potranno permettersi altri passi falsi, se vorranno continuare a credere nella promozione diretta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

