Palermo-Virtus Entella le probabili formazioni | Bereszynski favorito su Magnani Le Douaron in vantaggio su Johnsen

Il Palermo sfida domani alle 15 la Virtus Entella al Renzo Barbera, dopo aver giocato due partite in sette giorni. La scelta del difensore tra Bereszynski e Magnani si sta concentrando su Bereszynski, che sembra avere più possibilità di partire dall'inizio. In attacco, Le Douaron ha superato Johnsen come prima opzione per affiancare Brunori.

