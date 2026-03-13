Montiano si prepara a sfoggiare i ‘Sentieri poetici’

A Montiano si stanno sistemando i ‘Sentieri poetici’ in vista della stagione estiva. Le aree sono state preparate e allestite per accogliere i visitatori, che potranno percorrerle durante tutto il giorno, dalla mattina fino a sera. I lavori sono in corso per garantire un’adeguata fruibilità di questa iniziativa inaugurata nel giugno 2021, che si svolge principalmente durante la bella stagione.

Gran lavoro a Montiano in vista della bella stagione per preparare i " Sentieri poetici " inaugurati il 19 giugno 2021, popolati di giorno durante la stagione più fredda e da Pasqua in autunno dalla mattina fino a tarda sera. Ma soprattutto molto amati da chi ama il contatto diretto con la natura. Si tratta di 30 chilometri di percorsi suddivisi in otto anelli di diversa lunghezza e con dislivelli alla portata di tutti. Vennero inaugurati dall’allora presidente della Regione Stefano Bonaccini insieme al sindaco di Montiano Fabio Molari e al vice Renato Ridolfi, che da tempo stava lavorando a questo progetto. Dice Renato Ridolfi: "Caratteristica importante dei percorsi è la ’narrazione’ attraverso 45 tabelle che riportano frammenti di storia a Montiano, aneddoti, informazioni sui frutti della terra, fino alle erbe più semplici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

