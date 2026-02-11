Carri allegorici animazione e caramelle per tutti | a Montiano ci si prepara per il Carnevale

Domani Montiano si trasforma in un tripudio di colori e allegria. La piccola frazione si prepara a festeggiare la 24esima edizione del Carnevale con carri allegorici, musica e tante caramelle per i bambini. La gente del posto e i visitatori si mettono in moto per vivere una giornata all’insegna del divertimento e della tradizione.

Domenica 15 febbraio, il piccolo borgo di Montiano si riempie di colori, musica e maschere per la 24esima edizione del Carnevale. A partire dalle 14.30, piazza Maggiore diventerà un grande spazio di festa con animazione, mini carri a tema Stranger Things, Minecraft e Supermario, spettacoli e tante sorprese per grandi e piccini. Non mancheranno le caramelle per tutti e personaggi amati dai bambini, per un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della condivisione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Roccapiemonte si prepara a vivere due giorni di festa con il Carnevale Rocchese, che torna dopo un anno di pausa.

Il Carnevale di Maccarese 2026 si avvicina, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici prevista per domenica 25 gennaio.

