Carri allegorici animazione e caramelle per tutti | a Montiano ci si prepara per il Carnevale
Domani Montiano si trasforma in un tripudio di colori e allegria. La piccola frazione si prepara a festeggiare la 24esima edizione del Carnevale con carri allegorici, musica e tante caramelle per i bambini. La gente del posto e i visitatori si mettono in moto per vivere una giornata all’insegna del divertimento e della tradizione.
Domenica 15 febbraio, il piccolo borgo di Montiano si riempie di colori, musica e maschere per la 24esima edizione del Carnevale. A partire dalle 14.30, piazza Maggiore diventerà un grande spazio di festa con animazione, mini carri a tema Stranger Things, Minecraft e Supermario, spettacoli e tante sorprese per grandi e piccini. Non mancheranno le caramelle per tutti e personaggi amati dai bambini, per un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della condivisione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
