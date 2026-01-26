L’incanto è ufficiale | c’è un nuovo tesoro campano tra i Borghi più belli d’Italia

Scopri il nuovo tesoro tra i Borghi più belli d’Italia in Campania. Un affascinante borgo, immerso tra le montagne, caratterizzato da strade e case in pietra che conservano intatto il suo fascino autentico. Un luogo ideale per chi cerca un angolo di pace e tradizione, lontano dal turismo di massa, e desidera immergersi nella bellezza silenziosa del territorio campano.

Uno dei borghi più belli d'Italia, un gioiello nascosto in Campania: strade e case di pietra in mezzo alle montagne. Nel panorama turistico italiano si aggiunge un nuovo gioiello: Cusano Mutri, borgo campano recentemente inserito nella prestigiosa lista dei Borghi più belli d'Italia. Situato nel cuore del Sannio, questa località incanta per la sua ricchezza storica, culturale e paesaggistica, rappresentando un tassello prezioso per la valorizzazione dell'entroterra campano, ancora poco conosciuto ma denso di fascino e tradizioni. Cusano Mutri: un tesoro medievale nel cuore del Parco Regionale del Matese.

