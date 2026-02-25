Le ragioni del sì e del no | a Chieti un confronto pubblico sul referendum costituzionale sulla giustizia

L’iniziativa si terrà giovedì 26 febbraio nella sala consiliare della Provincia di Chieti ed è promossa dai giuristi cattolici L’Unione giuristi cattolici italiani (Ugci) - sezione di Chieti organizza un confronto pubblico sui temi centrali del prossimo referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. L’iniziativa “Referendum costituzionale sullariforma della giustizia: le ragioni del sì e del no” è in programma giovedì 26 febbraio 2026, dalle ore 17 alle 19, nella sala consiliare della Provincia di Chieti e intende offrire alla cittadinanza, agli studenti e agli operatori del diritto un momento di approfondimento serio e pluralista sulle principali posizioni in campo, favorendo un confronto fondato su argomentazioni giuridiche e istituzionali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

