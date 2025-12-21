Un percorso suggestivo tra vicoli, finestre e scorci illuminati: la galleria fotografica racconta la magia di Presepi nel Borgo, l’evento che ogni Natale trasforma Gello Biscardo in un autentico presepe a cielo aperto, grazie alla passione e alla creatività dei suoi abitanti. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Gello Biscardo si accende di Natale: “Presepi nel Borgo”, il paese che diventa un presepe a cielo aperto

Domenica 21 Dicembre - Passeggiata con ritrovo a Castiglion Fibocchi ed arrivo a Gello Biscardo. Pro Loco Castiglion Fibocchi Donazioni devolute in beneficenza. - facebook.com facebook