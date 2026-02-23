Pro Patria onora Amadeo e Cecotti | stadio diventa museo a cielo aperto

La Pro Patria ha deciso di trasformare lo stadio in un museo a cielo aperto per celebrare Amadeo e Cecotti, due figure chiave della squadra. La scelta deriva dal desiderio di conservare la memoria e rafforzare il senso di appartenenza tra i tifosi. Sono stati esposti pannelli informativi e foto storiche in tutta la struttura, attirando l’attenzione di molti appassionati. Chi visita l’impianto può scoprire dettagli sulla storia del club e dei suoi protagonisti.

Busto Arsizio ha reso omaggio a due figure storiche della Pro Patria con un gesto simbolico ma carico di significato. Sabato 21 febbraio, la società bustocca ha intitolato due settori dello stadio Speroni a Giancarlo Amadeo e Andrea Cecotti, due nomi che hanno scritto pagine importanti nella storia del club. La cerimonia, sostenuta dal Pro Patria Museum, si è svolta alla presenza dell’avvocato Zema per la società e del vicesindaco Folegani per l’amministrazione comunale. La tribuna laterale situata sul lato degli spogliatoi ora porta il nome di Giancarlo Amadeo, difensore bustocco che ha vestito la maglia dei tigrotti per 256 partite tra Serie A e Serie C. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Palermo museo a cielo aperto, si fa per dire..."Palermo è spesso definita un museo a cielo aperto, e in parte è vero.

Gli alberi monumentali di Udine diventano un museo a cielo apertoGli alberi monumentali di Udine attirano l’attenzione dopo l’installazione di targhe informative accanto ai 141 esemplari censiti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pro Patria, mondo di eroi: Amadeo e Cecotti per sempre allo Speroni, Vender fa sognare Busto.

Guardiola al Rigamonti | Sorrisi, selfie e l'abbraccio con Pasini Pep rinnova il profondo legame con Brescia. La sua presenza a sorpresa allo stadio di Mompiano scalda i tifosi biancazzurri mentre guarda il match contro la Pro Patria insieme all'amico Edoa - facebook.com facebook

#SerieC gr.A Lumezzane-Dolomiti Bellunesi 3-0 Pro Vercelli-Trento 1-3 Arzignano-Ospitaletto 1-2 Brescia-Pro Patria 3-2 Lecco-Albinoleffe 0-0 league table (top5) 1 LR Vicenza 66 2 Brescia 53 3 Lecco 50 4 Trento 47 5 Alcione Milano 46 #calcio # x.com