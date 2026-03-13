Monteforte alle verifiche del Tar il Sindaco | Siamo sereni

In merito agli esiti delle o perazioni di verifica disposte dal TAR Salerno presso alcune sezioni elettorali del Comune di Monteforte Irpino, le dichiarazioni del sindaco Fabio Siricio: "Desidero esprimere, a nome dell'Amministrazione, la massima serenità e il pieno rispetto per il lavoro svolto dal TAR e dalla Prefettura. È doveroso chiarire alcuni punti per evitare inutili allarmismi nella cittadinanza: Le operazioni di riconteggio sono un atto dovuto in presenza di un ricorso. Confidiamo pienamente nel lavoro del TAR, che saprà valutare nel merito quanto emerso e fare chiarezza definitiva. Desidero rassicurare i cittadini di Monteforte Irpino: l'attività amministrativa prosegue senza interruzioni.