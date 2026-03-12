Monteforte dal riconteggio del TAR 11 schede autenticate in più nella sezione 7 Sindaco in bilico

Al termine del riconteggio disposto dal Tar della Campania, sono state autenticate 11 schede in più nella sezione 7 di Monteforte Irpino. Questo risultato ha riaperto la discussione sulla validità della proclamazione di Fabio Siricio come sindaco della località. Le operazioni di verifica si sono concluse di recente e ora il risultato viene esaminato per eventuali conseguenze legali e amministrative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Undici schede in più. È questo il dato, emerso al termine delle operazioni di riconteggio disposte dal Tar della Campania, che rimette in discussione la proclamazione di Fabio Siricio come sindaco di Monteforte Irpino. In particolare, nella sezione 7, è emersa, dal confronto tra le schede verificate e quelle risultanti dal verbale, una differenza di 11 schede in più effettivamente autenticate. Nessuna differenza nelle sezioni 2 e 6, mentre nella sezione 1 non è stato possibile procedere al confronto, perché i dati non erano stato correttamente riportati sui relativi registri. L’intervento de l Tar della Campania... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Monteforte, dal riconteggio del TAR 11 schede autenticate in più nella sezione 7, Sindaco in bilico Articoli correlati Monteforte Irpino: ricorso opposizione, Tar dispone il riconteggio delle schede elettoraliIl Tribunale amministrativo regionale accoglie la richiesta: l’amministrazione commenta e prosegue l’attività istituzionale A Monteforte Irpino si... Leggi anche: Monteforte, si torna al voto in 4 sezioni su 8: la decisione del Tar