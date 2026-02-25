Monteforte si torna al voto in 4 sezioni su 8 | la decisione del Tar

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Monteforte Irpino torna al voto, almeno in quattro sezioni su otto. Il Tar di Salerno ha disposto verifichei n quattro sezioni elettorali. La decisione fa seguito al ricorso presentato da Martino Santulli lo scorso dicembre. Nella pronuncia del tribunale amministrativo si legge quanto segue: «Ritenuto opportuno disporre una istruttoria, mediante verificazione per accertare se, nelle Sezioni Elettorali n. 1, n. 2, n. 6 e n. 7, il totale delle schede autenticate corrisponda alla somma delle schede utilizzate per la votazione e delle schede residue, non consegnate agli elettori e, quindi, non scrutinate; Ritenuto che, a tal fine, il verificatore, in contraddittorio con le parti costituite, dovrà acquisire il materiale elettorale delle Sezioni indicate e procedere: Al conteggio, per ogni Sezione, delle schede scrutinate;. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

