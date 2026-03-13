Domenica il Montefano affronterà in casa il Montegranaro, squadra con l’obiettivo di ottenere punti. Stefano Bonacci, presidente del club, ha commentato la sfida, sottolineando che si tratta di un avversario di qualità. La squadra di casa arriva da una sconfitta contro Fabriano, che occupa l’ultimo posto in classifica. La partita è stata annunciata come un impegno importante per entrambe le formazioni.

"Domenica ospiteremo un Montegranaro alla ricerca di punti e per di più è una buona squadra". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, parla del prossimo appuntamento dei viola dopo la sconfitta a Fabriano, fanalino di coda. "A Fabriano – spiega – abbiamo trovato un avversario che ha avuto più fame di noi, è una squadra viva che azzanna le partite. Noi non siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa in una gara in cui abbiamo accusato un’emergenza in difesa". Magari ci si aspettava di più a Fabriano. "Mi attendevo un qualcosa in più e che non avremmo commesso certi errori, però c’è anche da dire che siamo una squadra con tanti ragazzi capace di infilare nove risultati utili di fila, e per una formazione giovane non è semplice gestire a livello mentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Montefano. "Domenica esame col Montegranaro»

