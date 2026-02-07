Eccellenza pesano ancora i quattro gol rimediati domenica sul campo della capolista Fermana La Jesina anticipa col Montegranaro Puddu chiede ai suoi un riscatto

Questa settimana la Jesina gioca in anticipo contro il Montegranaro. I leoncelli scendono in campo oggi al Carotti, perché domani il stadio jesino ospiterà la partita di campionato femminile. La squadra cerca di lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta di domenica contro la capolista Fermana, che ha pesato molto sui giocatori. Puddu chiede ai suoi di reagire e di trovare subito i tre punti, anche se la sfida non sarà facile.

La Jesina questa settimana gioca di anticipo. I leoncelli scendono in campo oggi al Carotti ospitando il Montegranaro, poiché domani nello stadio jesino si giocherà la partita di campionato della C femminile. La squadra di Puddu cercherà di tornare alla vittoria dopo i quattro gol subiti sei giorni fa a Fermo sul campo della capolista. L'ultimo successo dei biancorossi risale al 21 dicembre, prima giornata del girone di ritorno, in casa, nel derby contro il Fabriano Cerreto. Anche il Montegranaro non sta attraversando un ottimo momento visto che è reduce da due sconfitte. Lo racconta anche la classifica con le due formazioni appaiate a quota 23 punti, in 12esima posizione, zona playout.

