Nella serata di ieri, domenica 1 marzo 2026, su Rai1, il film su Franco Battiato ha ottenuto il 18,8% di share con circa 2.961.000 spettatori, mentre il programma Milionario ha raggiunto il 14,3%. Domenica In, trasmesso da Sanremo, ha registrato un calo di ascolti, passando dal 36,6% al 32,4%.

Nella serata di ieri, domenica 1 marzo 2026, su Rai1 Franco Battiato – Il lungo viaggio interessa 2.961.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.781.000 spettatori con uno share del 14.

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 1 Marzo 2026. Il film su Battiato vince col 18.8%, Milionario 14.3%. In calo Domenica In a Sanremo (36.6-37.5-32.4%)

