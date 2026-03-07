Mercoledì 18 marzo tornano le Fanoje a Monte Sant’Angelo

Mercoledì 18 marzo si svolgeranno nel centro storico di Monte Sant’Angelo le tradizionali Fanoje di San Giuseppe, un evento che ogni anno richiama numerosi partecipanti. Le celebrazioni prevedono l’accensione di falò e manifestazioni tipiche della tradizione locale. La manifestazione si terrà nel rispetto delle consuetudini e coinvolgerà diverse zone della città, attirando cittadini e visitatori.

SAVE THE DATE Mercoledì 18 marzo tornano nel centro storico di Monte Sant'Angelo le tradizionali Fanoje di San Giuseppe. Enormi cataste di legno infuocate danno il benvenuto alla primavera, un rito propiziatorio tra sacro e profano con percorsi enogastronomici ed eventi di musica popolare. Sono riconosciute.