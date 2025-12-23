Una coalizione internazionale per l’Ucraina e la tutela dello stato di diritto

Una coalizione internazionale per l’Ucraina e la tutela dello stato di diritto rappresenta una risposta concreta alla sfida di preservare i principi fondamentali delle democrazie. In un contesto globale dominato da interessi geopolitici, questa iniziativa mira a rafforzare il rispetto dei diritti umani, civili e sociali, promuovendo un equilibrio che privilegia il diritto sopra le logiche di potenza e di multipolarismo.

Il mondo si trova di fronte a una scelta che non riguarda l’Ucraina soltanto, non riguarda l’Europa soltanto, ma la possibilità che il diritto sia essenza viva e non soggetto al multipolarismo attuale in cui gli Stati vengono mossi soprattutto da questioni economiche e di potenza, di forza militare, ignorando l’importanza dei diritti umani, civili e sociali. L’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina non è un fatto regionale: è un precedente globale, che impone di trovare soluzioni transnazionali, perché ogni precedente non contrastato diventa una regola che altri utilizzeranno in un domino che farebbe crollare l’intera impalcatura internazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

