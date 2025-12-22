Monreale la Biennale internazionale del Mosaico apre con il primo sold out

Monreale ospita la Biennale internazionale del Mosaico, che si apre con il primo sold out. L’evento vede la partecipazione di artisti provenienti da diversi Paesi, tra cui Cina, Giappone, Argentina, Francia e Italia, offrendo un panorama ricco e variegato di tecniche e stili. La manifestazione rappresenta un’occasione importante per approfondire l’arte del mosaico e promuovere lo scambio culturale tra i partecipanti.

Ci sono artisti provenienti dalla Cina, ma anche da Giappone, Argentina, Francia, Italia e molti altri. Tre continenti rappresentati alla prima "Biennale internazionale del Mosaico" che si è inaugurata a Monreale con due giornate piene di appuntamenti culturali ed eventi, ma soprattutto con.

Monreale diventa capitale internazionale del mosaico: la Biennale dura fino a marzo 2026 - Dal 19 dicembre 2025 al 15 marzo 2026 Monreale (nella città metropolitana di Palermo) ospita la Biennale Internazionale del Mosaico, un evento che consolida il ruolo della cittadina siciliana come ... it.blastingnews.com

