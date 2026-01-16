Europei short track 2026 oggi | orari 16 gennaio tv streaming italiani in gara

Oggi, 16 gennaio, prende il via a Tilburg (Paesi Bassi) la prima giornata degli Europei di short track 2026. Le gare si svolgono sull’anello di ghiaccio e sono trasmesse in diretta streaming e in TV. Tra gli atleti in gara ci sono anche i rappresentanti italiani, pronti a confrontarsi con le altre nazionali in questa fase iniziale della competizione.

Oggi, venerdì 16 gennaio, prima giornata di gare sull'anello di ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi) valida per gli Europei 2026 di short track. La rassegna continentale inizierà a catalizzare l'attenzione e sarà un day-1 di qualificazione per quel che sarà. Un programma piuttosto intenso attende gli atleti, in una competizione particolare, concepita anche come una tappa di passaggio in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L'Italia si presenta con una squadra competitiva, non al top della forma proprio per la vicinanza all'evento a Cinque Cerchi. " Questa edizione degli Europei è senza dubbio particolare perché, cadendo a calendario così vicina alle Olimpiadi, non rappresenterà un obiettivo centrale nella nostra stagione ma servirà piuttosto come occasione per riprendere il ritmo di gara dopo la pausa natalizia e per provare delle soluzioni tattiche che ci possano tornare utili poi a Milano.

Short Track: è il momento degli Europei 2026 - La manifestazione continentale di Short Track andrà in scena nei Paesi Bassi dal 16 al 18 gennaio. vicenzareport.it

Europei short track: l'Italia a Tilburg per preparare al meglio i Giochi - Short track, l'Italia agli Europei di Tilburg per prepararsi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: test tattici e ritorno al ritmo gara ... it.blastingnews.com

Pattinaggio artistico: Rizzo e Grassl inseguono il podio dopo lo short agli Europei, classifica cortissima - x.com

Europei di pattinaggio, la roveretana Lara Naki Gutmann quarta dopo lo short program. facebook

