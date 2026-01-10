Fumagalli doppia medaglia a St Moritz in skeleton | bronzo in Cdm e argento europeo
Fumagalli conquista una medaglia di bronzo in Coppa del Mondo e un argento ai campionati europei di skeleton a St. Moritz. La prestazione, che assegna anche i titoli continentali, rappresenta un importante passo verso la partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La 27enne di Redona conferma il suo talento e la crescita nel circuito internazionale, rafforzando le possibilità di qualificazione olimpica.
VERSO LE OLIMPIADI. La prova in Svizzera assegnava infatti anche i titoli continentali. La 27enne di Redona compie un passo quasi decisivo verso l’Olimpiade di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
