Fumagalli doppia medaglia a St Moritz in skeleton | bronzo in Cdm e argento europeo

Da ecodibergamo.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fumagalli conquista una medaglia di bronzo in Coppa del Mondo e un argento ai campionati europei di skeleton a St. Moritz. La prestazione, che assegna anche i titoli continentali, rappresenta un importante passo verso la partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La 27enne di Redona conferma il suo talento e la crescita nel circuito internazionale, rafforzando le possibilità di qualificazione olimpica.

VERSO LE OLIMPIADI. La prova in Svizzera assegnava infatti anche i titoli continentali. La 27enne di Redona compie un passo quasi decisivo verso l’Olimpiade di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

