Mondiali 2026 | DAZN in esclusiva Rai solo 32 partite

Nel 2026, i Mondiali saranno trasmessi interamente da DAZN in esclusiva, mentre la Rai trasmetterà solo 32 partite. La piattaforma di streaming ha ottenuto i diritti per l’intero torneo, che coinvolge i team nazionali di tutto il mondo. La decisione limita la copertura televisiva tradizionale, lasciando alla Rai un numero ridotto di incontri. La programmazione sarà disponibile solo attraverso DAZN.

L’estate del 2026 si preannuncia come un momento di svolta definitiva per il sportivo italiano, con l’intero torneo della Coppa del Mondo che verrà trasmesso integralmente sulla piattaforma streaming DAZN. Mentre la Rai garantirà in chiaro solo 32 incontri selezionati, il servizio di abbonamento si è assicurato i diritti esclusivi per tutte le 104 gare previste dal calendario FIFA, che si svolgeranno tra Canada, Messico e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio. Questa mossa strategica non rappresenta semplicemente un acquisto di diritti televisivi, ma segnala un cambiamento strutturale nel modo in cui il pubblico italiano accede ai grandi eventi sportivi, spostando il baricentro dalla televisione lineare verso piattaforme digitali a pagamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali 2026: DAZN in esclusiva, Rai solo 32 partite Articoli correlati Mondiale 2026: DAZN in esclusiva con 104 partite, Rai in co-esclusivaDAZN si aggiudica i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le 104 partite del prossimo Mondiale in Italia. Solo in diretta su DAZN tutte le 104 partite della FIFA World Cup (Mondiali) 2026Dopo lo storico accordo con la FIFA per la trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 e il rilancio di FIFA+ previsto per la prima metà di... Inter-Milan 0-1: gol e highlights | Serie A Tutti gli aggiornamenti su Mondiali 2026 DAZN in esclusiva Rai... Temi più discussi: Calcio, i Mondiali 2026 a pagamento sullo streaming di Dazn: quanto costa abbonarsi (e quali le offerte)?; Dazn scommette sul Mondiale 2026: raccolta in casa e partnership allo studio; Cristiano Ronaldo e il Mondiale 2026: sarà davvero l'ultimo ballo?; Calcio, Dazn e Sky Italia studiano un’alleanza su Serie A e Mondiale Fifa 2026. MONDIALE FIFA 2026: DAZN gestirà in maniera diretta la raccolta pubblicitariaCoppa del Mondo FIFA 2026 su DAZN con gestione diretta della pubblicità in Italia tra spot live, progetti editoriali e contenuti digitali. Dopo ... digital-news.it Mondiali di calcio 2026: DAZN gestirà in maniera diretta la vendita della pubblicitàLa concessionaria interna si occuperà della vendita degli spazi advertising di tutte le 104 partite che trasmetterà in esclusiva nel nostro Paese ... engage.it E' festa grande a St.Moritz per i colori Azzurri. Un trionfo che lascia ben sperare per il futuro. Ai Mondiali Juniores di SnowboardCross la nostra Lisa Francesca Boirai sbaraglia le avversarie e si laurea CAMPIONESSA DEL MONDO! Un risultato pazzesco per l'I - facebook.com facebook Brasile, la seconda maglia per i Mondiali 2026 firmata dal brand Jordan #SkySport #Brasile #Jordan #WC2026 x.com