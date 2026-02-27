Mondiale 2026 | DAZN in esclusiva con 104 partite Rai in co-esclusiva

Per il Mondiale 2026, DAZN ha ottenuto i diritti esclusivi per trasmettere tutte le 104 partite in Italia, mentre la Rai si occuperà della trasmissione in co-esclusiva. La piattaforma di streaming si occuperà di tutte le gare, offrendo la copertura completa dell’evento. La Rai, invece, trasmetterà alcune partite in collaborazione con DAZN, senza detenere i diritti esclusivi.

DAZN si aggiudica i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le 104 partite del prossimo Mondiale in Italia. L'accordo con la FIFA copre l'intera competizione, che si terrà dal 11 giugno al 19 luglio 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti. La piattaforma di streaming rafforza così la sua partnership con il massimo organismo calcistico, dopo l'accordo per il Mondiale per Club 2025 e il rilancio di FIFA+. La Rai trasmetterà in co-esclusiva 35 partite, tra cui la finale, garantendo una copertura completa per gli appassionati italiani. L'annuncio arriva dopo l'accordo estivo con la FIFA per il Mondiale per Club 2025 e il rilancio di FIFA+ previsto per la prima metà di quest'anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mondiale di calcio FIFA 2026: in diretta tutte le partite su DAZN e 35 in chiaro sulla RaiA meno di quattro mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio FIFA 2026, i tifosi italiani sapranno dove guardare in diretta le partite del prossimo...

