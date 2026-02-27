Un rappresentante ha dichiarato di aver appreso a febbraio dai media la gravità della situazione al Monaldi, ma successivamente ha scoperto che la realtà era molto più grave di quanto comunicato pubblicamente. La sua testimonianza si concentra sulla differenza tra le informazioni iniziali e i fatti successivamente emersi. La discussione riguarda le condizioni dell’ospedale e la percezione della situazione da parte degli addetti ai lavori.

«La gravità della situazione al Monaldi ho iniziato a saperla da febbraio dalle notizie. In quel momento da noi è stato appreso che c'è stato molto di più sull'operazione non andata bene». Lo ha detto il governatore della Regione Campania Roberto Fico a margine della conferenza stampa sul bilancio regionale. «In quei giorni di febbraio - ha spiegato - si è capito che la situazione era molto grave e non era mai stata rappresentata in questa maniera. Prima non ho mai avuto una chiamata sulla situazione, prima che uscisse sui media». «La mia attenzione va al sistema complessivo della sanità campana che ogni giorno cura migliaia e migliaia di persone. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Fico: «Gravità situazione al Monaldi appresa dai media a febbraio»

Fico al Monaldi per incontrare la mamma del bimboTempo di lettura: < 1 minuto Il presidente della Campania Roberto Fico è giunto all’Ospedale Monaldi di Napoli dove è ricoverato il bimbo dopo...

Cardiochirurgia d’eccellenza al Monaldi: aumentano i trapianti e mortalità sotto la media nazionaleNegli ultimi 3 anni il Monaldi ha rilanciato i trapianti di cuore e oggi è uno dei migliori centri d’Italia nel rapporto tra interventi e...

