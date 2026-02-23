Morto Domenico Caliendo trapianti | la difficile vita del centro per i bambini

Domenico Caliendo è morto a causa di complicazioni legate ai trapianti, che aveva affrontato con grande determinazione. La sua storia rappresenta una delle testimonianze più dure di una lunga battaglia contro la malattia. Caliendo, noto per il suo impegno nel centro pediatrico, aveva dedicato anni a sensibilizzare sull’importanza dei trapianti. La sua scomparsa apre una finestra sulla difficile realtà di chi lotta per la vita in strutture specializzate.

Sono stati celebrati a dicembre 2024, al Monaldi, i 30 anni di trapianti in Campania: un evento per ripercorrere tutte le tappe segnate dal 15 gennaio 1988, quando ali di folla - fuori all’ex sanatorio - festeggiavano il primo trapianto di cuore nel Sud eseguito nella struttura partenopea da Maurizio Cotrufo, pioniere del settore. In quello stesso piazzale oggi si entra con mestizia davanti al tappeto di fiori, palloncini bianchi e bigliettini che tappezzano l’ingresso in memoria della storia tragica del piccolo Domenico, trapiantato con un organo arrivato da Bolzano a Napoli danneggiato. Due fotografie che raccontano scenari capovolti in un ospedale per decenni protagonista nelle terapie del cuore ma ora finito nell'occhio del ciclone e in un clima di sospetti e polemiche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Trapianto fallito, morto Domenico Caliendo: piccolo angelo volato viaDomenico Caliendo è morto dopo un trapianto andato male, che ha causato il suo decesso.

Morto Domenico Caliendo, Nas di nuovo al Monaldi questa mattinaDomenico Caliendo, un bambino di cinque anni, è morto dopo aver accusato un malore durante una visita al Monaldi.

Morto Domenico Caliendo, Antonio Corcione: «Commessi troppi errori salvarlo era impossibile»Antonio Corcione, anestesista capo dipartimento di Area critica non pediatrica del Monaldi: fino a un anno fa guidava la rete regionale trapianti. Oggi è l’unica ... ilmattino.it

Morto Domenico Caliendo a Napoli, Matteo Bassetti: «Il ghiaccio secco non va usato per trasportare un organo»La tragedia del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto a Napoli, apre numerosi interrogativi sulle responsabilità. A intervenire sul caso ... msn.com

