Monaco-Stade Brestois sabato 14 marzo 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 marzo 2026 alle 21:05 si sfidano Monaco e Stade Brestois in una partita di Champions League. Dopo alcuni mesi difficili, il Monaco torna in campo con una formazione rivista, mentre lo Stade Brestois si presenta con i suoi uomini titolari. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, e l’incontro promette di essere un banco di prova importante per entrambe le squadre.

Dopo alcuni mesi complicati Pocognoli sembra aver ripreso in mano il Monaco, che quest'oggi va a caccia di punti Champions contro lo Stade Brestois. Gli asemists si sono vendicati del PSG battendoli nettamente anche in trasferta, per quella che è la seconda vittoria in 2 gare di Ligue1 in questa stagione. Con un po' più di attenzione e senza l'espulsione di Coulibaly i monegaschi avrebbero.