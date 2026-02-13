Il Lille ha pareggiato 0-0 contro il Metz sabato 14 febbraio 2026, una sconfitta che peggiora la sua posizione in classifica e lo allontana dalla zona Champions. La squadra francese si presenta ora alla sfida interna contro lo Stade Brestois con poche speranze di recuperare punti importanti, in un momento di crisi evidente.

Il Lille non sa più vincere e lo 0 a 0 di Metz allontana ulteriormente dalla zona Champions, rendendo la gara interna contro lo Stade Brestois come una sorta di ultima spiaggia. I Dogues non vincono in campionato dal 14 dicembre scorso ad Auxerre, e da allora sono arrivati 6 KO in 8 gare con l’unica eccezione la vittoria contro il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lille-Stade Brestois (sabato 14 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Il Lille, che non ha vinto più in campionato da diverse settimane, si prepara ad affrontare lo Stade Brestois sabato 14 febbraio alle 19:00, dopo lo 0-0 di Metz che ha aggravato la sua crisi di risultati.

