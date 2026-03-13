A Roma, ieri, si è svolto un incontro organizzato da Magistratura democratica per discutere del referendum, con molte voci contrarie. Tuttavia, l'evento si è rivelato un fallimento, poiché la platea presente era molto ridotta rispetto alle attese. Il sottotitolo dell'iniziativa recitava “Molte voci, un solo No per la democrazia”, evidenziando il tono della discussione.

“Molte voci, un solo No per la democrazia”, recitava il sottotitolo dell’incontro organizzato ieri da Magistratura democratica a Roma sul referendum. Peccato che ad ascoltare le voci dei tanti politici, giuristi, intellettuali, giornalisti e attivisti contrari alla riforma Nordio, chiamati a raccolta dalla storica corrente di sinistra delle toghe, sia stata una sala tristemente semivuota del Nuovo Cinema Aquila. Queste voci hanno dato vita a una commemorazione funebre preventiva per la Costituzione, stravolta dal governo a colpi di maggioranza, e per la magistratura, che perderà la sua autonomia e indipendenza. “Questi scomodano, manomettono sette articoli della Costituzione senza toccare nulla di nulla del problema reale del servizio giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Molte voci per il No”, ma con una platea semivuota. Il flop di Magistratura democratica

Articoli correlati

Il vicepresidente Cei invitato al congresso di Magistratura democraticaA scendere in campo, lo scorso 26 gennaio, era stato in prima persona il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, con il suo appello a...

Leggi anche: Magistratura democratica fugge dal confronto televisivo da Vespa. Salta il “duello” della Albano con la pm del sì

Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica

Una selezione di notizie su Molte voci

Temi più discussi: 8 marzo, grande partecipazione per il calendario del Comune per la Giornata Internazionale della Donna; Inizia la Stagione Musicale 2026 – Concerti di Primavera nel Salone del Tiepolo di Villa Cordellina Lombardi; Tributi ambientali: come orientarsi; Md va a congresso, tra referendum e difesa della Costituzione.

Tononi, 'molte voci su Banco Bpm che non hanno fondamento'Leggo molte voci sui giornali che non hanno fondamento. Lo afferma il presidente di Banco Bpm Massimo Tononi a margine di un convegno su 'La voce degli azionisti nelle società quotate' promosso dal ... ansa.it

Tononi, 'molte voci su Banco Bpm che non hanno fondamento'Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

Molte voci, un solo NO per la democrazia. - facebook.com facebook

Le molte voci e i tanti colori che questa sera hanno calcato il palco di Voci in Barcaccia, Largo ai giovani! ci hanno portato nella spagna di Carmen, nella Parigi di Bohème, negli Stati Uniti dei jazzisti Jule Styne e Joe Henderson. Il podcast disponibile su RaiPl x.com