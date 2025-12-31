900 milioni di euro persi in sei anni

Negli ultimi sei anni, sono stati stimati perdite per circa 900 milioni di euro nel settore del calciomercato. Questa cifra evidenzia le variazioni e le sfide economiche legate alle transazioni sportive. La notizia, diffusa da TransfermarketWeb, rappresenta un dato importante per analizzare l’andamento finanziario del calcio professionistico e le sue implicazioni future.

2025-12-31 17:44:00 Notizia caldissima di calciomercato. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it La Juventus ha registrato c perdere fino a 1 miliardo di euro di perdite dalla stagione 2011-2012. Una cifra cresciuta a dismisura dopo il Covid, ma che aveva già iniziato a salire vertiginosamente dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Dopo tre anni redditizi – con un picco di 42,6 milioni di euro nel 2016-2017 – la prima stagione di CR7 (2018-2019) ha prodotto una perdita di 40 milioni di euro, seguita da 71,4 milioni di euro durante la pandemia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

