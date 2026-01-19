Il misantropo da Moliére regia R Romeo compagnia scene
La Compagnia Teatro d’Oggi presenta, per la XXV STAGIONE di PROSA 202526 del Teatro Angioino di Mola di Bari, con la Direzione Artistica di Francesco Capotorto e il Patrocinio del Comune di Mola di Bari,· Sabato 24 gennaio 2026,la Compagnia teatrale S.C.E.N.E. in"IL MISANTROPO" commedia da.🔗 Leggi su Baritoday.it
Il misantropo da Molière in scena al Verdi
Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà il 16 dicembre la rappresentazione di “Il misantropo” di Molière, prodotta dalla compagnia Catalyst. Parte della rassegna “L’umano ritrovato”, questa nuova produzione segue il successo de “Il malato immaginario” e propone un affascinante approfondimento sul grande drammaturgo francese.
il misantropo da molière in scena al verdi
Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospita martedì 16 dicembre alle 21:15 “Il misantropo”, la nuova produzione della compagnia Catalyst. Questa rappresentazione fa parte del ciclo “L’umano ritrovato”, dedicato a Molière, e segue il successo di “Il malato immaginario”, offrendo un’occasione per riscoprire il capolavoro del teatro classico.
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.